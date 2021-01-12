هجوم مسلح على فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان ومقتل شرطي

قال مسؤولون إن مسلحين أطلقوا النار على رجل شرطة كان يحرس فريقا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب باكستان وأردوه قتيلا اليوم الثلاثاء، في أحدث هجوم على فرق الرعاية الصحية المشاركة في حملة للقضاء على المرض.وقال لال رحمن، المسؤول في الشرطة، إن الهجوم المسلح وقع في قرية نائية بمنطقة الكرك في إقليم خيبر بختونخوا المحافظ والمضطرب.ووقع الحادث بعد يوم واحد من إطلاق السلطات لحملة التطعيم التي تستمر لأسبوع واحد في إطار الحملة التي تمولها الأمم المتحدة بهدف القضاء على شلل الأطفال، الذي لا يزال منتشرا في باكستان وأفغانستان.