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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موظف غاضب.. تفاصيل إعلان نهاية ولاية ترامب بموقع الخارجية الأمريكية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:34 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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أعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بشكل سابق لأوانه انتهاء ولاية الرئيس، دونالد ترامب، أمس الإثنين، مما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أن ولايته انتهت في 1112020، قبل أن تحذف الصفحة ويحال متصفحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني، فيما لم يشهد الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أي تعديل في ما يتعلق بولاية الرئيس أو هويته.

من جانبها، لم ترد وزارة الخارجية بأي تعليق على سؤال حول ما إذا الحادثة ناجمة عن عملية اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.

وأفاد موقع "بازفيد"، نقلا عن دبلوماسيين طلبا عدم كشف هويتيهما، أن موظفا غاضبا في وزارة الخارجية عدل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، فيما طلب وزير الخارجية مايك بومبيو، فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل، وفقا للموقع.

وكشف أحد المصدرين أن "بومبيو"، أمر بإجراء تحقيق داخلي في الأمر، يشمل المتدربين والموظفين الذين يغادرون وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع، والتالي قبل الانتقال إلى إدارة بايدن.

وأكد المصدر أن التحقيق في الأمر قد يمثل تحديا، نظرا لعدد الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى نظام إدارة المحتوى المستخدم في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

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