رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاة شخص في فرنسا.. 8 معلومات عن «ليسا» فيروس الخفافيش النادر؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:07 ص
فيروس الخفافيش
فيروس الخفافيش
إيمان ماهر
طباعة
يعيش العالم حالة من الفزع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ليخرج فيروس جديد يزيد هذا الشعور، حيث كشف تقرير نشر في صحيفة "ديلى ستار"، عن وفاة متقاعد فرنسى، يتجاوز عمره الـ 60 عاما، داخل مدينة ليموج بفرنسا، جراء إصابته بفيروس الخفافيش النادر، بعد تعرضه إلى مضاعفات حادة أودت بحياته.

وكان قد تم إرسال العينات إلى مستشفى نيكر الباريسي ومعهد باستور، بهدف تحديد أسباب التهاب الدماغ، وأظهر التحليل أنه أصيب بفيروس "ليسا"، فما هو فيروس ليسا.

- هو عبارة عن فيروس يصيب العصب ويتسبب في إصابة الإنسان والحيوان بداء الكلب.
- يمكن لداء الكلب أن ينتقل عن طريق لعاب الحيوانات، وعن طريق الاتصال مع لعاب الإنسان.
- لدى فيروس داء الكلب شكل يشبه الرصاصة ويبلغ طوله حوالي 180 نانو متر، وقطر المقطع المستعرض حوالي 75 نانو متر.
- نهاية الطرف الأول للفيروس قد تكون مدورة أو مخروطية الشكل، أما نهاية طرفه الآخر فقد تكون مسطحة أو مقعرة.
- وجد الاختصاصي في علم البكتيريا لدى الحكومة "جوزيف لينوكس باوان في سبتمبر عام 1931م، في جزيرة ترينيداد أحد جزر الهند الغربية أجسام نيجري في دماغ خفاش يتصرف بتصرفات غير عادية.
- اكتشف جوزيف في عام 1932م بأن الخفافيش النزافة المصابة بالعدوى قد تنقل داء الكلب إلى الإنسان والحيوانات الأخرى.
- من مدخل الإصابة، ينتقل فيروس داء الكلب بسرعة على طول الممرات العصبية في الجهاز العصبي المحيطي.
- يعد نقل المحور العصبي الرجعي من فيروس داء الكلب إلى الجهاز العصبي المركزي خطوة رئيسية للأمراض خلال العدوى الطبيعية.

موضوعات متعلقة

«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«مستقبل وطن» يستقر على مرشحه الجديد لرئاسة البرلمان

الموت يُفجِع بيومي فؤاد

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين