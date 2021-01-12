بعد وفاة شخص في فرنسا.. 8 معلومات عن «ليسا» فيروس الخفافيش النادر؟

يعيش العالم حالة من الفزع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ليخرج فيروس جديد يزيد هذا الشعور، حيث كشف تقرير نشر في صحيفة "ديلى ستار"، عن وفاة متقاعد فرنسى، يتجاوز عمره الـ 60 عاما، داخل مدينة ليموج بفرنسا، جراء إصابته بفيروس الخفافيش النادر، بعد تعرضه إلى مضاعفات حادة أودت بحياته.وكان قد تم إرسال العينات إلى مستشفى نيكر الباريسي ومعهد باستور، بهدف تحديد أسباب التهاب الدماغ، وأظهر التحليل أنه أصيب بفيروس "ليسا"، فما هو فيروس ليسا.- هو عبارة عن فيروس يصيب العصب ويتسبب في إصابة الإنسان والحيوان بداء الكلب.- يمكن لداء الكلب أن ينتقل عن طريق لعاب الحيوانات، وعن طريق الاتصال مع لعاب الإنسان.- لدى فيروس داء الكلب شكل يشبه الرصاصة ويبلغ طوله حوالي 180 نانو متر، وقطر المقطع المستعرض حوالي 75 نانو متر.- نهاية الطرف الأول للفيروس قد تكون مدورة أو مخروطية الشكل، أما نهاية طرفه الآخر فقد تكون مسطحة أو مقعرة.- وجد الاختصاصي في علم البكتيريا لدى الحكومة "جوزيف لينوكس باوان في سبتمبر عام 1931م، في جزيرة ترينيداد أحد جزر الهند الغربية أجسام نيجري في دماغ خفاش يتصرف بتصرفات غير عادية.- اكتشف جوزيف في عام 1932م بأن الخفافيش النزافة المصابة بالعدوى قد تنقل داء الكلب إلى الإنسان والحيوانات الأخرى.- من مدخل الإصابة، ينتقل فيروس داء الكلب بسرعة على طول الممرات العصبية في الجهاز العصبي المحيطي.- يعد نقل المحور العصبي الرجعي من فيروس داء الكلب إلى الجهاز العصبي المركزي خطوة رئيسية للأمراض خلال العدوى الطبيعية.