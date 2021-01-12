الاتحاد الأوروبي يُحذر: قوى أجنبية تستخدم العراق ساحة للقتال

حذر سفير الاتحاد الأوروبي في العاصمة العراقية بغداد، مارتن هوت، اليوم الثلاثاء، من قوى أجنبية تستخدم العراق كساحة قتالٍ بالوكالة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي، بحسب قناة «العربية».وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه «على الجميع أن يدرك أن عراقًا ضعيفا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولةٍ فاشلة، مع تداعياتٍ كارثية في المنطقة وخارجها»، بحسب تعبيره.وشدد على أنه «من مصلحة الجميع أن يسهم في قيام دولة عراقية مزدهرة ومستقرة وقوية وذات سيادة كشرط أساس لاستقرار المنطقة»، مؤكدًا أن بعثة الاتحاد تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يؤمن إيمانًا قويًا بالمحافظة على الاتفاق النووي مع إيران وإنقاذه».وأوضح أن الانتقال إلى إدارة أميركية جديدة تمتاز بميلها للحوار أكثر يمكن أن يفسح المجال لفرصة فريدة بهذا الخصوص.يشار إلى أن الحكومة العراقية مازالت تعلن تمسكها بمسعاها لضبط الأمن في البلاد وحصر السلاح المتفلت، وذلك على وقع التوترات الحاصلة في المنطقة، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة.وأكدت وزارة الخارجية العراقية، قبل أيام أن «السلاح المتفلت مدان ومرفوض من كل القوى العراقية»، مشددة على أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة.يذكر أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، كان أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدمًا في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لاسيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.