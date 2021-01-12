قيادي بالحرس الثوري يكشف عن «تركة سليماني» بعد عام من اغتياله

كشف القيادي بالحرس الثوري الإيراني رحيم صفوي، اليوم الثلاثاء، عن تركة قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتيل في يناير الماضي بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.وبعد مرور عام على مقتله بضربة جوية أميركية، قال "صفوي" أن تركة سليماني متمثلة بإنشاء 82 لواء في سوريا والعراق، لافتًا إلى أن 22 منها تعمل تحت إمرة ميليشيات الحشد العراقي، المتحالف مع طهران، حسبما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الرسمية.و أوضح القيادي بالحرس الثوري الإيراني، أن سليماني أشرف على إنشاء 60 لواء في سوريا تضم 70 ألف مقاتل من قوات ما تعرف بـ "التعبئة الشعبية السورية" والمقاتلين الأجانب، في إشارة إلى الميليشيات التي تخوض الحرب في سوريا، إلى جانب قوات النظام السوري برعاية "فيلق القدس".و دافع "صفوي" عن دور بلاده في إنشاء ما سماه "مدرسة سليماني" في المنطقة، معتبرًا أن وجود هذا العدد من الميليشيات المسلحة في سوريا والعراق أمرا مهما، وقال إن سليماني إضافة إلى دوره العسكري أجرى مباحثات دبلوماسية على مستوى استراتيجي مع رؤساء دول عدة.وغالبا ما توجه انتقادات دولية، لا سيما أمريكية لإيران لدعمها مجموعات مسلحة خارجة مؤسسات الدولة في عدة بلدان عربية، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار تلك الدول، وتقويض السلطة المركزية فيها.