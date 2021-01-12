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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«نيكي» يغلق عند ذروة 30 عاما مع صعود شركات صناعة العقاقير

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:24 ص
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني
وكالات
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ارتفع المؤشر نيكي الياباني ليغلق عند أعلى مستوى في ثلاثة عقود اليوم الثلاثاء، إذ قادت أسهم شركات صناعة العقاقير النشاط بفضل تقرير ذكر أن عقارا تصنعه تشوجاي للأدوية فعال في علاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وصعد المؤشر نيكي 0.09% إلى 28164.34 نقطة بعد أن تعافى من انخفاضات سجلها في وقت مبكر، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16% إلى 1857.94 نقطة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الإستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "عاود المستثمرون شراء الأسهم فور ان بدأت السوق تتراجع، مما يظهر القوة الأساسية للطلب".

وأضاف "لقد تلقوا (أيضا) الثقة في السوق مع ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية أثناء الليل".

وقفز سهم تشوجاي للأدوية 5.91% بفضل أنباء عن فعالية عقار، مما ساهم في تعزيز مؤشر شركات صناعة الأدوية للارتفاع 1.68%.

كما ربحت شركات أخرى مثل تاكيدا للأدوية وإيساي وشيونوجي آند كو ما يتراوح بين 1.95% و3.38%.

وبين الأسهم الأخرى، ربح سهم مجموعة سوفت بنك 1.36% بعد أن باع صندوق تديره جزءا من حصته في أوبر تكنولوجيز مقابل ملياري دولار.

وصعدت أسهم أشباه الموصلات بفضل احتمالات طلب أقوى على الرقائق، إذ أضاف سهم طوكيو إلكترون 0.29% وزاد سهم شين-إيتسو كيميكال 3.29%.

وخالفت أسهم شركات صناعة السيارات الاتجاه العام، بعد أن قالت تويوتا موتور وهوندا موتور إنهما ستقلصان إنتاج السيارات هذا العام بسبب نقص أشباه الموصلات.

ونزل سهم تويوتا 0.59 بالمئة وتراجع سهم هوندا 1.55%، وكان أقل الأسهم أداء على المؤشر توبكس 30 هو نيبون تليجراف آند تليفون الذي هبط 2.54% وتلاه سهم سيفن آند آي هولدينجز الذي خسر 2.08%.

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