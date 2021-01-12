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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على سائقين قتلا طفلا في المقطم اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:18 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم على سائقين قتلا طفل في منطقة المقطم لسرقة مركبته البخارية «توكتوك».

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل طفل في المقطم، ويصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد بعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه، عادل إبراهيم الغويط، أسامة محمد أبو صافي، بأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كون المتهمين لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر، فقتلا المجني عليه الطفل "م. ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ابيضين وهم مطواه وسكين بأن استدرجوه مكرا إلى مكان وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم، إذ قيده المتهم الثاني حتي سدد له المتهمان الأول طعنات عدة بسلاحهما.

وأضاف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخري عاصرتها وهي أنهم في ذات المكان والزمانـ سرقوا المنقولات وهي الدراجة الآلية والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.

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