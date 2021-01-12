تعليمات جديدة من «التعليم» بشأن أجهزة تابلت الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة بالنسبة لأجهزة التابلت الخارجة عن المنظومة، لطلاب المرحلة الثانوية.وأكدت الوزارة أنه يتطلب دفع مبلغ مالى كبير لإصلاح بوردة الجهاز وعودته للمنظومة مرة أخرى، يتراوح بين 1600 و2500ج لتغيير تلك البوردة.وطالبت الوزارة أولياء الأمور، بضرورة دفع المبلغ المقرر لصيانة التابلت وتجهيز المستندات كما هو موضح بالمستند، وذلك لاستيراد 95% من قيمة المبلغ بصفة تعويضية.