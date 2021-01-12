كوبا: النموذج الإمبريالى الشمولى على مواقع التواصل الاجتماعى يُدمر الثقافات والهويات

رفض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، النموذج الإمبريالي الاستبدادي على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يفرض على الشعوب نموذجًا شموليًا يُدمر الثقافات والهويات الوطنية.وقال رودريجيز، إن وسائل التواصل الاجتماعي هي ساحة المعركة الأكثر ضررًا، حيث يتم التلاعب بالإرادات وتبذل محاولات لتحويل البشر إلى مستهلكين منصاعين يُعاملون بوحشية.من جانبه، استنكر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، الروابط بين الصندوق الوطني للديمقراطية والحملات التخريبية ضد كوبا، لا سيما في المنصات الرقمية.وأضاف أنه ليس الصندوق الوطني للديمقراطية فحسب، بل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمثابة وحوش منحرفة تسعى جاهدة لمهاجمة كوبا، لكن مقاومة الشعب الكوبي لا تنكسر في وجه العديد من الهجمات الإمبريالية.وقالت وكالة «برنسا لاتينا» الكوبية، إن مقالًا نُشر على موقع «كوباديبيت» على الإنترنت أشار إلى أن الصندوق الوطني للديمقراطية خصص حوالي 7.94 مليون دولار لتعزيز الثورة الكوبية المضادة بين عامي 2006 و2010.وقالت مصادر رسمية، إن الصندوق الوطني للديمقراطية يستثمر 30 مليون دولار سنويًا لدعم الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.