سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 12-1-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 12-1-2021





جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع. وفي بنك عوده بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.كما حقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.يشار إلى أن العملة الإماراتية ترتبط بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.