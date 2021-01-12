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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:15 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 12-1-2021، في الأسواق المحلية وفقًا لتقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما سجل ارتفاعًا أمام الجنيه في بنك بلوم مصر والبنك الأهلي المصري للتنمية، مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

وجاء متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29 جنيه، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 12-1-2021


جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع. وفي بنك عوده بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

كما حقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن العملة الإماراتية ترتبط بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.

ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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