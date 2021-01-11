غدًا.. الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، غدًا الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.يشارك بالحضور في الاجتماع عدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تباعد اجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.