الاتفاق على إجراء انتخابات النقابات الفرعية داخل غرف المحامين بالمحاكم

كشف المحامي مجدي حافظ، المرشح على منصب نقيب محامي جنوب القليوبية، عن اتفاق رجائي عطية نقيب المحامين، مع وزير العدل على إقامة انتخابات النقابات الفرعية داخل غرف المحامين بالمحاكم.وقال حافظ في بيان له: "بعد اجتماع النقيب العام مع معالي المستشار وزير العدل، تم الإتفاق على عقد الانتخابات في غرف المحامين بالمحاكم".كما أشار حافظ إلى قرار النقيب بعودة المستبعدين من قوائم الترشح في محافظة القليوبية وهم: أشرف عبدالغني وفيصل الكحال ونبيل أبوشيخة.وكانت جمعيات دمج النقابات الفرعية للمحامين واجهت أزمة في تحديد أماكن انعقادها؛ بسبب رفض رؤساء المحاكم إقامتها في غرف المحامين بها أو بالقرب من المحاكم، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.