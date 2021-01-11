الصومال والأمم المتحدة يؤكدان التعاون لإجراء الانتخابات

أكدت جمهورية الصومال والأمم المتحدة، أهمية تعزيز التعاون وزيادة المساعدة الإنسانية والإنمائية الفعالة لدعم برامج الحكومة الصومالية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الصومالية بلال محمد عثمان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال جيمس سوان.وأكد المسئول الصومالي أن حكومة بلاده تنفذ خطة إصلاحية تقوم على الأمن والعدالة والاقتصاد ومشاريع التنمية لتلبية احتياجات وتطلعات الشعب.