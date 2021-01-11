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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«القاهرة.. حكايات من زمن فات» جديد خطاب معوض

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:48 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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صدر حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع "القاهرة.. حكايات من زمن فات" للكاتب خطاب معوض خطاب.

يرصد خطاب في كتابه معلومات وحكايات عن جوامع وشوارع وحارات مدينة القاهرة، منها حكاية "سويقة اللالا ودرب شكمبة" التي جاء ذكرهما في أوبريت الليلة الكبيرة الذي كتبه صلاح جاهين ولحنه سيد مكاوي وأخرجه صلاح السقا، وعرض في 1961 بمسرح العرائس، والذي يعد واحدًا من أشهر ما قدمه مسرح العرائس في مصر على مر التاريخ.

ويصف هذا الأوبريت المولد يشكل رائع وممتع ومفصل، لكل ما كان موجودا بالموالد من أحداث وألعاب وشخصيات اندثرت أو كادت تندثر، ومن أبرز الشخصيات التي تعرض لها هذا الأوبريت شخصية الأسطى عمارة الذي ينتمي إلى درب شكمبة الذي ظهر في الأوبريت في المشهد التالي:

وسع وسع وسع
أنا ازق الطارة.. وأضرب 100 بمبة
دانا الاسطى عمارة.. من درب شكمبة
صيتي من القلعة.. لسويقة اللالا.. أنا واخد السمعة
طب يالا تعالى.. لا يا عم سعيدة.. دي البدلة جديدة

يشير خطاب في جزئية أوبريت الليلة الكبيرة إلى أن صلاح جاهين يذكر اسم درب شكمبة وسويقة اللالا، وهما موجودان بمنطقة السيدة زينب، حيث كانت سويقة اللالا مكانا لسكنى الباشاوات والأمراء قديما منذ مئات السنين، وكان يوجد بها العديد من القصور والمساجد والحمامات والأسبلة والزوايا، والتي اندثر معظمها مع الزمن.

يلفت خطاب إلى "سويقة اللالا تنسب للسيدة صفية اللالا التي كانت تعمل مربية لأولاد السلاطين والأمراء قديما، وسويقة اللالا كان يسكنها العديد من الأمراء ومن علية القوم، أما درب شكمبة هى عبارة عن حارة صغيرة تقع في شارع السد بالسيدة زينب، وتحديدًا عند آخر شارع الحنفي بجوار درب الهياتم، وتنتهي هذه الحارة بشارع الدرب الجديد، وهذه الحارة تعتبر من أقدم مناطق السيدة زينب.

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