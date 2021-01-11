الأنبا برودروموس يلقي بالصليب في النيل لتبريكه (فيديو)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأسقف برودروموس احتفل بعيد الظهور الإلهي 2021، وبهذه المناسبة كتقليد كنيسة الروم الأرثوذكسية ألقى بالصليب المكرم في النيل لتبريكه.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك في إطار العمل الرعوي بأسقفية توليارا وجنوب مدغشقر، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.