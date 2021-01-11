مَنْ هو ويليام بيرنز الذى اختاره بايدن لوكالة المخابرات المركزية؟

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، ويليام بيرنز، لقيادة وكالة المخابرات المركزية، كأول دبلوماسي يقود هذه المؤسسة.فمن هو ويليام بيرنز الذى يعد أول دبلوماسى يقود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية:- حصل بيرنز على بكالوريوس الآداب في التاريخ وماجستير ودكتوراه فلسفة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد.- عمل بيرنز في السابق سفيرا لدى الأردن من عام 1998 إلى 2001.- شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى من عام 2001 إلى 2005.- شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا من عام 2005 إلى 2008.- شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.- كما تقلد بيرنز مناصب دبلوماسية أخرى على مدار ثلاثة عقود من العمل في الإدارات الجمهورية والديمقراطية.- بيرنز هو رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.- يعد بيرنز أول دبلوماسي محترف يعمل كمدير لوكالة المخابرات المركزية.