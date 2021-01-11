مطران بورسعيد يغادر المستشفى بعد شفائه من كورونا (صور)

غادر مطران محافظة بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس، مستشفى أم النور بأرض الجولف بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، بعد تماثله تماما للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إن الأنبا تادرس قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في أواخر شهر ديسمبر الماضي، ونصحه الأطباء بتلقي بروتوكول العلاج وعمل الفحوصات اللازمة وأن يخضع لإشراف طبي على مدار الساعة لمتابعة الحالة أولا بأول.وأكد أرميا، أن مطران بورسعيد قد تعافى تمامًا وخرج في صحبة القمص بولا سعد، وكيل المطرانية وبعض من الكهنة صباح اليوم الإثنين، متوجهًا لمقر المطرانية بالقاهره لقضاء فترة نقاهة وبعدها سيعود إلى بورسعيد.وقال "أرميا"، إن الأنبا تادرس يتوجه بخالص الشكر للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لاتصاله والاطمئنان على صحته، أيضا اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد.كما توجه مطران بورسعيد وضواحيها بخالص الشكر والتقدير للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تواصله الدائم والاتصال للسؤال على صحة المطران، منذ دخوله للمستشفي وحتى تماثله اليوم للشفاء.