«الغد»: الفرقاطة بورسعيد تدعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر

ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن تسلم مصر الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد" من طراز "جوويند" من شـركة ترسانة الإسكندرية لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.وقال موسى مصطفى، في بيان له، إن هناك دعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.