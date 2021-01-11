شمال سيناء: تزويد مستشفى بئر العبد النموذجي بخزان أوكسجين سائل

قامت وزارة الصحة بتزويد مستشفى بئر العبد النموذجي، بخزان أكسجين سائل سعة عشرة آلاف و800 لتر، وذلك بناء على توجيهات وموافقة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.وذكر بيان للمستشفى اليوم الاثنين أنه تم تركيب الخزان لتلبية احتياجات الحالات المرضية بكورونا، موجهة الشكر لوزيرة الصحة والسكان لاستجابتها السريعة لطلب المستشفى وتزويده بخزان الأوكسجين.يذكر أنه سبق لوزيرة الصحة زيارة مستشفى بئر العبد ضمن زيارتها لمحافظة شمال سيناء الشهر الماضي للوقوف على كافة الاحتياجات وتوفير المطالب اللازمة للنهوض بالخدمة الصحية بمستشفيات المحافظة في ظل جائحة كورونا.