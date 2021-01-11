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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تقر لقاح سينوفاك الصيني لكورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:24 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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وافقت هيئة مراقبة الغذاء والدواء في إندونيسيا اليوم الاثنين، على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية للوقاية من كورونا لتكون أولى دولة بخلاف الصين تمنح الموافقة التنظيمية لهذا اللقاح.

يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي يقطنها نحو 270 مليون نسمة، حملات تحصين على مستوى البلاد لكبح تزايد سريع في حالات الإصابة والوفاة بسبب
المرض.

ويقول خبراء في قطاع الصحة العامة إن الافتقار إلى البيانات الكافية واختلاف نسب فاعلية اللقاح التي تبلغ عنها الدول المختلفة قد يؤدي لتقويض ثقة الجمهور فيه.

وقالت هيئة مراقبة الغذاء والدواء إن الموافقة جاءت بعد أن أظهرت بيانات أولية من تجارب متقدمة على البشر فاعلية اللقاح بنسبة 65.3 بالمئة.

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