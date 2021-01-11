انخفاض ملحوظ في الإصابات بأمراض معدية بخلاف كورونا بألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة بأمراض معدية، بخلاف كوفيد 19- الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، انخفض بأكثر من الثلث بعد الإغلاق الأول بسبب الجائحة في ألمانيا مقارنة بالسنوات السابقة.وبحسب بيانات المعهد، تم خلال الفترة بين مارس وبداية أغسطس 2020 تسجيل حوالي 140 ألف حالة من الأمراض المعدية بخلاف كوفيد19-، بتراجع قدره 35% مقارنة بسنوات ماضية.وقالت سونيا بوندر المسؤولة في المعهد إن الأمراض ومسببات الأمراض التي تم أخذها في الاعتبار تضمنت الإنفلونزا والسل والجدري والزهري وفيروسات النوروفيروس.وذكر المعهد أن أسباب التراجع معقدة، لكن إجراءات احتواء فيروس كورونا التي تم وضعها في وقت سابق من عام 2020 كان لها بالتأكيد تأثير حد من قدرة الأمراض على الانتشار.