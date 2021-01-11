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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خطوات علاج الفنان علي حميدة بعد نقابة الموسيقيين

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:38 ص
علي حميده
علي حميده
محمد قدري
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بدأ الفنان علي حميدة رحلته العلاجية، صباح اليوم، ونقلته وزارة الصحة في سيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر لتلقي العلاج وعمل الفحوصات الطبية.

جاء ذلك بعد مناشدته كل الجهات لمساعدته خلال الساعات الماضية وتدخل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، الذي قال إنه اتصل بنقيب الموسيقيين في الإسكندرية لتسهيل كل الأمور للفنان علي حميدة، وأنه سيدخل المستشفى صباحا لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وستتكفل النقابة به في كل الأمور.

وأشار إلى أنه لم يتواصل مع النقابة خلال الفترة الماضية لأنه لم يجدد الاشتراك خلال السنتين الماضيتين، كما سيقوم بدفع الاشتراك من جيبه الخاص وسيجدد له الاشتراك، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عن أي أحد من الفنانين على الإطلاق.

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