بعد وفاة عضوين.. تعرف على مصير المقعدين الشاغرين بمجلس النواب

يستقبل مجلس النواب، غدا، في جلسته الافتتاحية أعضائه الجدد كاملين العدد سواء بنظام القائمة أو الفردي أو الجزء الأخير وهم المعينون، وذلك ماعدا النائبين الذين توفاهم الله بعد إعلان فوزهما رسميا في الانتخابات من قبل الهيئة الوطنية، وبهذا يظل المقعدين شاغرين وينطبق عليهم الإجراءات الآتية.قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن الإجراءات المتبعة في ذلك فقد سبق أنه قد انتقل لرحمه الله تعالى نائبين بعد إعلان فوزهما في الانتخابات، وهما النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، والدكتور جمال حجاج، ونظرا لأن صفة العضوية بالنسبة إليهما أو لغيرهما تكون قد اكتملت بإعلان نتيجة الانتخاب نظرا لأن الوفاة حدثت في تاريخا لاحقا لاكتسابهما صفة العضوية.وتابع الفقيه الدستوري:" ففي هذه الحالة سيقوم مجلس النواب بتقديم هذين العضوية ثم يعلن خلو مقعديهما وحينئذ يثار إلى اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة بالنسبة للعضو المتوفي صاحب المقعد الفردي وتصعيد العضو الاحتياطي من ذات الصفة بالنسبة للعضو المتوفي الذي فاز بنظام القوائم.