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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا انهيارين أرضيين في إندونيسيا إلى 19 قتيلًا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين إن حصيلة ضحايا انهيارين أرضيين في
إقليم ويست جاوة ارتفع إلى 19 قتيلا، في حين مازال هناك الكثيرون في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي إن ما لايقل عن 18 شخصا أصيبوا، وجرى إنقاذ 150 أخرين عقب وقوع انهيارين أرضيين نجما عن هطول أمطار غزيرة في وقت متأخر من أمس الأول السبت في منطقة سوميدانج.

وأضاف أن الانهيار الأول أودى بحياة ثمانية أشخاص، ولكن انهيارا أخر ضرب رجال الإغاثة الذين وصلوا في المساء، مما أسفر عن مقتل 11 من رجال الإغاثة ورئيس شرطة ورئيس وحدة حماية مدنية محلية.

وأوضح" وفقا للمعلومات الواردة من المسؤولين المحليين، مازال هناك الكثير من الأشخاص تحت الطمى" ولم يذكر المتحدث لعدد محدد.

ويشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر حتى مارس.

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