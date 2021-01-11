سحق شرطي بين دفتي باب في «الكونجرس» (فيديو)

ولقي 5 أشخاص مصرعهم من بينهم امرأة قتلت بطلق ناري، في أحداث العنف بمبنى الكونجرس التي هزت صورة الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية في العالم.





كشف مقطع فيديو جديد خطورة ووحشية ما حدث خلال اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، إذ تعرض ضابط شرطة للسحق بين أحد أبواب مبنى "الكابيتول".واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى، الأربعاء الماضي، تزامنا مع تصديق مجلس النواب على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.وأوضح المقطع الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، لحظة تحرك حشد من مقتحمي الكونجرس ضد الشرطة، في محاولة لمنع قواتها من دخول المبنى.كما أظهر الفيديو صوت الضابط بوضوح وهو يتألم، في لحظة غلق دفتي الباب على جسده المحشور في وضعية صعبة، وبعد ثوان يفرغ شخص ما محتويات مطفأة حريق فوق رؤوس الحشد في ممر ضيق.من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية إنه تم توجيه المزيد من الاتهامات ضد مثيري الشغب، بعد القبض على العشرات منهم.