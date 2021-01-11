أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا فى الهند

سجلت الهند 16 ألفا و311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و466 ألفا و595 شخصا.وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة (إنديا توداي) الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 161 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 151 ألفًا و160 شخصًا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 222 ألفًا و526 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و92 ألفًا و909 أشخاص.وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الآن 90 مليون حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، حيث تستعد مزيد من الدول لانتشار أوسع لسلالات أكثر فتكًا من مرض أودى حتى الآن بنحو مليوني حالة على مستوى العالم.ووفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تضاعف عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال 10 أسابيع فقط.