تايوان تقول العلاقات مع أمريكا ارتقت إلى شراكة عالمية

قال وزير خارجية تايوان جوزيف وو اليوم الاثنين إن العلاقات مع الولايات المتحدة ارتقت إلى مستوى شراكة عالمية، واصفًا رفع الولايات المتحدة للقيود على التواصل بين مسؤولي الجانبين بأنه "شيء كبير".وقال وو للصحفيين إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت ستلتقي بالرئيسة تساي إينج-وين‭ ‬يوم الخميس خلال زيارة إلى تايبه لمناقشة كيفية تعزيز مشاركة تايوان الدولية.