المغرب يسجل 895 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، 895 إصابة و34 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 895، لتصل إلى مستوى 452532 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 19893 تعتبر نشطة.وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع مستمر في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أن بلغ يوم 6 يناير 1642 حالة، وفي 7 يناير 1597، وفي 8 يناير 1543، وفي 9 يناير 1416.وأضافت الوزارة أنها رصدت 34 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7743 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في المملكة بعد أن شهد انخفاضا تدريجيا حيث بلغ يوم 6 يناير 37 حالة، وفي 7 يناير 27، وفي 8 يناير 40، وفي 9 يناير 24.وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1355 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 424896 بمعدل تعاف بلغ 93.9%.