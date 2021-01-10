رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كليتشدار أوغلو: الصحافة في تركيا من أخطر المهن

الأحد 10/يناير/2021 - 10:17 م
حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو
آية حسني
طباعة
ندد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، بالانتهاكات التي يواجهها الصحفيون في تركيا على يد الحكومة، معتبرًا أن مهنة الصحافة في أنقرة أصبحت من أخطر المهن بسبب ضغوط الحكومة التي لا تنتهي.

وقال كليتشدار في لقاء تلفزيوني اليوم: "لقد أصبحت مهنة الصحافة من أخطر المهن في تركيا. فعندما تكتب الخبر الحقيقي، لا تعلم ماذا سيحل بك. لم يحدث شيء من هذا القبيل خلال أي فترة انقلاب أخرى. أعتقد أننا نشهد فترة انقلاب مدني" وفقا لموقع تركيا الآن.

وانتقد زعيم المعارضة التركية ضغط الحكومة على الصحافة والصحفيين، وإغلاق السلطة التركية لقناة «أوضه تي في»، قائلا: «لماذا قناة «أوضه تي في» مغلقة حتى الآن، فهناك نص في الدستور يفيد بأن الأدوات التي تستخدمها وسائل الإعلام لا يمكن مصادرتها. متى ستنتهي ممارسات الحكومة على الصحافة؟ لا أحد يستطيع أن يخمن هذا. أظن أن هذا سيستمر حتى الانتخابات القادمة، وهذه الصورة ستتغير في أول انتخابات».

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة