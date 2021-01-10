كليتشدار أوغلو: الصحافة في تركيا من أخطر المهن

ندد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، بالانتهاكات التي يواجهها الصحفيون في تركيا على يد الحكومة، معتبرًا أن مهنة الصحافة في أنقرة أصبحت من أخطر المهن بسبب ضغوط الحكومة التي لا تنتهي.وقال كليتشدار في لقاء تلفزيوني اليوم: "لقد أصبحت مهنة الصحافة من أخطر المهن في تركيا. فعندما تكتب الخبر الحقيقي، لا تعلم ماذا سيحل بك. لم يحدث شيء من هذا القبيل خلال أي فترة انقلاب أخرى. أعتقد أننا نشهد فترة انقلاب مدني" وفقا لموقع تركيا الآن.وانتقد زعيم المعارضة التركية ضغط الحكومة على الصحافة والصحفيين، وإغلاق السلطة التركية لقناة «أوضه تي في»، قائلا: «لماذا قناة «أوضه تي في» مغلقة حتى الآن، فهناك نص في الدستور يفيد بأن الأدوات التي تستخدمها وسائل الإعلام لا يمكن مصادرتها. متى ستنتهي ممارسات الحكومة على الصحافة؟ لا أحد يستطيع أن يخمن هذا. أظن أن هذا سيستمر حتى الانتخابات القادمة، وهذه الصورة ستتغير في أول انتخابات».