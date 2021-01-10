تحتل أمراض القلب والأوعية الدموية النصيب الأكبر في أعداد الوفيات حول العالم، بسبب العديد من العادات الغذائية الاطئة.ويتمّ استخدام مصطلح أمراض القلب للتعبير عن أيّ من الأمراض والمشاكل الصحيّة المختلفة التي قد تصيب القلب، وتتمثّل بأمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجيّ، واضطرابات ضربات القلب، وعيوب القلب الخلقيّة.ويوجد لأمراض القلب فحوصات تشخيصية مختلفة للكشف المبكر وتجنب المضاعفات، نرصدها لكم وفقا لما ذكره الدكتور جمال سامي، إستشاري جراحات القلب والاوعية الدموية.طرق الوقاية من أمراض القلب:لا يمكن الوقاية من أمراض القلب الناجمة عن العيوب الخَلقية، لكن التغييرات في الأنماط الحياتية، والتي تساعد في تحسين حالة بعض المرضى الذين يعانون من امراض القلب، قد تساعد أيضا في منع العديد من أنواع امراض القلب.ويعد الإقلاع عن التدخين من أكثر الاسباب التي تتسبب في الكثير من المشكلات، حيث يؤدي التدخين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، الأمراض السرطانية المختلفة، ترهل الجلد وتسريع عملية شيخوخته، الإصابة بسكتة دماغية.كما يُقَلِّل دخان السجائر من الأكسجين الموجود في الدم، مما يزيد من ضغط الدم وسرعة القلب، إذ يضطر القلب إلى العمل بشكل أقوى لتوفير كمية كافية من الأوكسجين لجسمك وعقلك.ويمكن تغييرات في نمط الحياة وتشمل اتباع نظام غذائي قليل الدهون والصوديوم وممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية المعتدلة في أغلب أيام الأسبوع والإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول.ويساعد السيطرة على المشاكل الصحية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وداء السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي، في حماية قلبك.