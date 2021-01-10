تأجيل محاكمة المتهمين في «داعش التجمع» لـ 10 فبراير

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وعماد الدرمللي، اليوم الأحد؛ تأجيل محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين؛ لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش التجمع»، لجلسة 10 فبراير.وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين حسن آمين المندوه، ومحمد محمدين، وهناد حسن أمين المندوه، وأحمد السيد محمد بدوي، وخالد محمد عبد المعبود، ورجب محمد أحمد جاب الله هاني صادق يوسف، وحسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من إبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، المتهم الأول أسس وتولي قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم «داعش»، تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتى السابع؛ انضموا للجماعة موضوع البند أولًا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبيت بالتحقيقات.وأشار إلى أن المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق جرائم إرهابية، أنه التحق بجماعة «داعش» في العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبيت بالتحقيقات، المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.