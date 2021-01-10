المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض بالمعصرة بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم نبيل.ع، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية موثق بمكتب توثيق المعادي، موثق بمصلحة شهر عقاري حلوان، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب عابدين في ارتكاب تزوير في محررات رسمية لجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لإثباتها بالمحررات بأن قرر أمام مصلحة شهر عقاري حلوان بأنه قد ابتاع قطعة أرض من مالكها وكلف المجهول بالتوقيع زورًا على محضر التصديق الخاص بذلك المشهر وتحصل على الإقرارات الضريبية بأن تقدم للحصول عليها وكلف المجهول بالتوقيع زورًا بدلا من المالك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، للاستيلاء على قطعة أرض بدائرة قسم شرطة البساتين.