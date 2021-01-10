الصين تبدأ غدا جولة تشمل ميانمار وإندونيسيا وبروناي والفلبين

يبدأ عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، غدا الاثنين، جولة خارجية تشمل كلا من ميانمار وإندونيسيا وبروناي والفلبين، وتستمر حتى 16 يناير الجاري.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم الأحد - إن زيارات وزير الخارجية الصيني تأتي بناء على دعوات من وزراء خارجية الدول سالفة الذكر.