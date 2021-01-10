أتراك يبحثون عن خبز وملابس في القمامة لمواجهة الشتاء (فيديو)

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطنين أتراك يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة، لسد الجوع ومواجهة الفقر نتيجة سوء الأوضاع في البلاد.و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لمجموعة من المواطنين وهم يبحثون عن ملابس شتوية في حاويات القمامة لمواجهة الشتاء وبرودة الطقس.وكشف الفيديو أن العثور على ملابس شتوية في القمامة بات يشكل مصدر فرحة للأتراك، الذين لا يجدون رغيف الخبز اليابس في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.