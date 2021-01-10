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سياسي

دينا إسماعيل بعد تعيينها بالبرلمان: أولوية قصوى للتعليم والصحة

الأحد 10/يناير/2021 - 12:53 م
الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن سعادتها الغامرة باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لها ضمن قائمة الاعضاء المعينين بمجلس النواب، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لاداء عملها داخل البرلمان فى المجالين التشريعى والرقابى لخدمة الشعب المصرى العظيم والدولة المصرية.

وقالت " إسماعيل " فى تصريحات لها على هامش استلام كارنيه عضوية البرلمان، إنها ستعطي أولوية قصوى لملفات التعليم والصحة وتعميق الصناعة المحلية والحد من المشكلة السكانية ومواجهة مشكلة الأمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها محصول القمح اضافة الى اعطاء اولوية كبيرة لمجموعة مهمة من مشروعات القوانين التى يجب ان يصدرها مجلس النواب الجديد الذي ستنطلق جلسة الإجراءات الخاصة به بعد غد الثلاثاء.

وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إن هذه القوانين تتمثل فى قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأطفال بهدف الحفاظ عليهم، والحد من ظاهرة التسرب من التعليم، فضلا عن مشاريع القوانين الخاصة بحقوق المرأة، وتمكينها في مختلف المجالات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي جرت حوله مناقشات موسعة بمشاركة مؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة خاصة ان فلسفة قانون الأحوال الشخصية هدفها الرئيسى المساهمة فى حل المشكلات المجتمعية الراهنة وتقليل حدة الدعاوى القضائية أمام المحاكم في ظل ارتفاع معدلات الطلاق مؤخرا، اضافة الى التركيز على التشريعات الاقتصادية التى ستكون حاضرة بقوة في الفصل التشريعي الثاني والجديد لمجلس النواب لاستكمال نجاح الدولة المصرية في ملف الإصلاح الاقتصادي وتحسين معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة العامة والاستمرار فى دعم الاسر والمناطق الأكثر احتياجا وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يعزز مكانة مصر بين دول العالم ويؤكد صلابة الاقتصاد المصري التي ظهرت بوضوح في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أنها ستكون داعمة وبقوة للقيادة السياسية التي تمضي قدما بخطوات ثابتة في إنجاز مشروعات التنمية في كل ربوع الوطن خاصة في مناطق شرق القناة وسيناء، بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وتطهير شبه جزيرة سيناء من الجماعات الإرهابية والمتطرفة مشيدة بتماسك ووحدة المصريين ووقوفهم صفا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة وإفساد جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التى تحاك من قوى الشر والظلام والارهاب ضد الدولة المصرية.

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