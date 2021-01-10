كشف تفاصيل إطلاق مجهولين النار على صاحب محل بحلوان

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل تعرض صاحب محل لإطلاق نار من قبل مجهول بمنطقة حلوان.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفادة تلقية إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص) مالك محل بقالة مصاب بطلق نارى وبسؤال شقيق زوجته قرر أنه حال وجود المصاب بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية قام بإطلاق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج وأيد المصاب ما سبق.وبإجراء النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء إرتكاب الواقعة مزارع، 3عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتى سوهاج والقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، وأيد باقى المتهمين ما سبق.وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.