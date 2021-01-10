رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف تفاصيل إطلاق مجهولين النار على صاحب محل بحلوان

الأحد 10/يناير/2021 - 11:40 ص
المتهمين
المتهمين
هدير مصطفى
طباعة
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل تعرض صاحب محل لإطلاق نار من قبل مجهول بمنطقة حلوان.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفادة تلقية إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص) مالك محل بقالة مصاب بطلق نارى وبسؤال شقيق زوجته قرر أنه حال وجود المصاب بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية قام بإطلاق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج وأيد المصاب ما سبق.

وبإجراء النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء إرتكاب الواقعة مزارع، 3عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتى سوهاج والقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، وأيد باقى المتهمين ما سبق.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«وكأنها القاهرة» معرض للفنان عمر الفيومى بجاليرى النيل.. اليوم

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا