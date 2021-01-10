كشف تفاصيل إطلاق مجهولين النار على صاحب محل بحلوان
الأحد 10/يناير/2021 - 11:40 ص
هدير مصطفىطباعة
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل تعرض صاحب محل لإطلاق نار من قبل مجهول بمنطقة حلوان.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفادة تلقية إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص) مالك محل بقالة مصاب بطلق نارى وبسؤال شقيق زوجته قرر أنه حال وجود المصاب بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية قام بإطلاق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج وأيد المصاب ما سبق.
وبإجراء النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء إرتكاب الواقعة مزارع، 3عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتى سوهاج والقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، وأيد باقى المتهمين ما سبق.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفادة تلقية إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص) مالك محل بقالة مصاب بطلق نارى وبسؤال شقيق زوجته قرر أنه حال وجود المصاب بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية قام بإطلاق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج وأيد المصاب ما سبق.
وبإجراء النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء إرتكاب الواقعة مزارع، 3عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتى سوهاج والقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، وأيد باقى المتهمين ما سبق.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.