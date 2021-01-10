24 يناير.. الحكم في دعوى «حجب يوتيوب داخل مصر»

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المطالبة بحجب ووقف موقع «يوتيوب» عن العمل داخل مصر، لجلسة 24 يناير الجاري؛ للحكم.جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي حملت رقم ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦ ق.وقالت الدعوى، إنه لا بُد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي؛ تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق «يوتيوب» لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ورفع الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.