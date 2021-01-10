الثالث من نوعه.. طرد مشبوه أمام مبنى الكونجرس والشرطة تحقق

أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية، بأن الشرطة الأمريكية تحقق في وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونجرس في واشنطن.ونقلا عن مصادرها، أوضحت القناة، أن عناصر الشرطة تلقوا معلومات تفيد بوجود طرد مشبوه أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع الكابيتول، ويعد هذا البلاغ الثالث من نوعه على الأقل الذي تتلقاه الشرطة خلال أسبوع، ويتحدث عن وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونجرس.وكانت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اقتحمت مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.