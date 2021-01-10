مؤشرات البورصة تصعد جماعيًا بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد - أول تداولات الأسبوع، بدعم من الصعود المماثل الذى شهدته أسواق المال العالمية، بقيادة الأسواق الأمريكية التى ارتفعت بشكل كبير على خلفية تصديق الكونجرس الأمريكي على تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.2%، رابحًا نحو 130 نقطة، ليصل إلى مستوى 11082 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 69. 0%، بما يعادل 15 نقطة ليصل إلى مستوى 2167 نقطة، ما أسهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" متساوي الأوزان بنسبة 85. 0%، بما يعادل 26.5 نقطة، ليسجل مستوى 3151 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 73 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 24.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 2.27 ألف صفقة شراء وبيع.