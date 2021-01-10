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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة دبي بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 10/يناير/2021 - 09:56 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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واصل سوق دبي المالي صعوده، لدى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، اليوم الأحد، بدعم من ارتفاع أسهم 6 قطاعات رئيسية.

وارتفع المؤشر العام لدبي بنسبة 1.62% رابحًا 42.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2668.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 248.3 مليون سهم محققة ما قيمته 290.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3207 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.37%، 0.34%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.72%.

وقفز 24 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.18%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.80%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 103.5 مليون ورقة بقيمة 119.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 6.30%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة شعاع كابيتال، نجاحها في إنجاز صفقة شراء تسهيلات لمجموعة ستانفورد مارين بقيمة 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار أمريكي)، وعادت هذه الصفقة بالمنفعة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها البنوك الدائنة لمجموعة ستانفورد مارين.

وقالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، إن برونز صديق قد استقال لأسباب شخصية من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعد 5 سنوات كاملة كرئيس تنفيذي، وتم تعيين فاهم الشخي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة ابتداءً من تاريخ 13 يناير.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عمليات صانع السوق التي تمت على السهم خلال شهر ديمسبر 2020 في بورصتي دبي والبحرين.

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