حفظ التحقيقات في حريق شقة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، بحفظ التحقيقات في حريق نشب داخل شقة سكنية، بعد أن تبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران، وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة المطرية، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.