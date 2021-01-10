«سلِّم على الحبايب».. نجوم الفن ينعون هادى الجيار

نعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنان القدير هادي الجيار، الذي توفي منذ قيل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عن عمر ناهز 71 عامًا.كتب الفنان محمد دياب، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا أستاذنا سلم على الحبايب»؛ وكتب الفنان مصطفي درويش: «البقاء لله وحده الله يرحمك».فيما كتبت الفنانة منة جلال: «كورونا اللعينة بتاخد الناس اللي مش هتتعوض تاني، الله يرحمك يا أستاذ. إنا لله وإنا إليه راجعون»؛ وقال الكاتب أيمن سلامة: «خالص العزاء في الفنان الصديق المحترم الخلوق هادي الجيار.. إنا لله وإنا إليه راجعون».وأخيرًا، قال الفنان عمرو عبدالعزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأستاذ العظيم هادي الجيار، إنا لله وإنا إليه راجعون، في جنه الخلد بإذن الله».