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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سلِّم على الحبايب».. نجوم الفن ينعون هادى الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 07:52 ص
هادي الجيار
هادي الجيار
حسين الجندي
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نعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنان القدير هادي الجيار، الذي توفي منذ قيل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عن عمر ناهز 71 عامًا.

كتب الفنان محمد دياب، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا أستاذنا سلم على الحبايب»؛ وكتب الفنان مصطفي درويش: «البقاء لله وحده الله يرحمك».

فيما كتبت الفنانة منة جلال: «كورونا اللعينة بتاخد الناس اللي مش هتتعوض تاني، الله يرحمك يا أستاذ. إنا لله وإنا إليه راجعون»؛ وقال الكاتب أيمن سلامة: «خالص العزاء في الفنان الصديق المحترم الخلوق هادي الجيار.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأخيرًا، قال الفنان عمرو عبدالعزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأستاذ العظيم هادي الجيار، إنا لله وإنا إليه راجعون، في جنه الخلد بإذن الله».

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