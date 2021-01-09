أشرف زكي: أسعى لاحتواء أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

أكد الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رفع الفنانة رحاب الجمل شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية بعد أزمتها الأخيرة مع باسم سمرة.وأوضح «زكي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الفنان باسم سمرة رفع شكوى ضد رحاب الجمل، مشيرا إلى أنه يحاول احتواء الأزمة التي حدثت داخل أحد ستوديوهات التصوير التي تجمع بينهما في فيلم «ديك العياط».