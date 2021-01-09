«ديلي ميل»: 65% من السيدات عرضة للاكتئاب

أكد تقرير نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 65% مقارنة بالرجال.وتوصل باحثون إلى نتائجهم من خلال تجميع بيانات أخر سجلات الزيارات للاطباء النفسيين بأخر 20 سنوات.وأوضحت الدراسة أن أدوية الاكتئاب الأكثر مبيعا وأن أكثر المستفيدين هم النساء.من جانبها أكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن السبب وارء زيادة نسب الاكتئاب عند النساء هو أنها لا تتحمل ضغوط الحياة والعمل.وأشارت إلى أن الاكتئاب من الأمراض النفسية التي تصاب بها المرأة العاملة على عكس «ربات البيوت».وعن مواجهته، قالت إن ممارسة التمارين الرياضة من الأمور التي تخفف من التوتر والقلق، وأن تخصيص وقت للعائلة أو التنزه من الأمور التي تحسن من الحالة النفسية.