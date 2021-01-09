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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود كامل عن فيلم «عمار»: «اختياري لإيمان العاصي وشريف سلامة موفق»

السبت 09/يناير/2021 - 08:58 م
فيلم عمار
فيلم عمار
حسين الجندي
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قال المخرج محمود كامل، إنه سعيد بعرض فيلم عمار مؤخرا في الدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرا إلى أنه ينتظر خلال الفترة المقبلة إعلان موعد عرضه للجمهور بالسينما خاصة بعد أن لاقي الفيلم ردود أفعال قوية أثناء عرضه.

واضاف محمود كامل في تصريحات لـ«الدستور»: «تحمست للفيلم بعد تفكير مشترك بيني وبين الجهة المنتجة وكتاب الفيلم.. اختياري للنجوم إيمان العاصي وشريف سلامة أراه موفقا لأنه كان من المفترض أن أختار ممثلين يعبروا عن الشخصيات وهو ما رأيته في اختياري لشريف سلامة الذي عملت معه من قبل؛ وايمان العاصي التي تجمعني صداقة بها ولاول مرة نتقابل في فيلم عمار».

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