إجمالى إصابات كورونا فى كوبا 14 ألفًا و188 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، أنها سجلت 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14 ألفا و188 حالة إصابة و148 حالة وفاة.ونقلت وكالة برنسا لاتينا الكوبية عن بيان أصدرته الوزارة القول، إن هناك 2332 حالة نشطة بالفيروس و16 حالة خطيرة، بينما تعافى من المرض 11 ألفا و682 حالة.