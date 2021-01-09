سولاف درويش: مشروع مستقبل مصر نهضة كبيرة فى القطاع الزراعي

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.وأضافت "درويش" فى -بيان لها اليوم- أن هذا المشروع هو من المشاريع القومية المهمة جدا، لأنه توجد له أكثر من فائدة على الأرض، مشيرة إلى أنه يعمل على اتساع الرقعة الزراعية، كما يهدف إلى سد الفجوة فى السوق المحلي من المنتجات ويقلل من عملية الاستيراد التى تحتاج إلى عملة أجنبية كبيرة، كما يعمل على توفير فرص عمل للشباب.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مستقبل مصر سوف يكون له نهضة كبير فى القطاع الزراعي فى مصر، لافتة إلى انه ضمن سلسلة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، والتى تأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الجمعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة ٥٠٠ ألف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الانتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي؛ ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.