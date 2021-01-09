تركيا ومليشياتها يواصلون قصف الحسكة وخسائر فادحة نتيجة العدوان

جددت المليشيات التابعة لتركيا، اليوم السبت، قصف ريف الحسكة حيث استهدفوا بالقذائف قرية الدردارة في محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة.وأوضحت مصادر محلية، مساء اليوم، أن المليشيات التركية المنتشرة في المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".