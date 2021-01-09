519 إصابة بكورونا فى نيودلهى





أعلنت حكومة العاصمة الهندية، السبت، عن تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة إلى 629 ألفًا و801 حالة.وقالت الحكومة- حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في.) الهندية- إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و666 حالة.وأضافت الحكومة أن عدد المتعافين من الفيروس في العاصمة بلغ 615 ألفًا و452 شخصًا.