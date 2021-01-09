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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطينيون ينظمون مسيرة منددة بالاستيطان جنوب قلقيلية

السبت 09/يناير/2021 - 05:52 م
الاستيطان
الاستيطان
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نظم عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، مسيرة منددة بالاستيطان، وجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المسيرة انطلقت من وسط البلدة، باتجاه منطقة "الخراب" قرب بوابة الجدار المقام على أراضي كفر ثلث، حيث حمل خلالها المشاركون، العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بلدية كفر ثلث زكي عمر إن المسيرة تم تنظيمها بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، وفصائل العمل الوطني، وتمكن خلالها المواطنون من فتح بوابة الجدار، وسط تأكيدهم على أحقيتهم بالأراضي الواقعة خلفه.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

من جهة أخرى، نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني اليوم فعالية مركزية، إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني تحت شعار "أحياء يرزقون"، من خلال زراعة أشتال الزيتون باسم كل شهيد، وذلك في حديقة مستشفى الطب النفسي الحكومي في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد "إن زراعة شتلة زيتون باسم كل شهيد هي تخليد لهم، وإصرار وعهد بالاستمرار في مسيرة الشهداء من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، أكد رئيس قسم العمل التطوعي في المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد البدن، أن هذه الفعالية تأتي استكمالا للفعاليات التي أقيمت في الأرياف الثلاثة (الغربي، والجنوبي، والشرقي)، وتمت خلالها زراعة بما يقرب من 270 شتلة زيتون.

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